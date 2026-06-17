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یک واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت ۶۶ هزار قطعه در بخش کوخرد هرنگ شهرستان بستک به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر جهاد کشاورزی بستک گفت: این طرح با سرمایهگذاری ۵۰ میلیارد تومانی و در راستای تقویت زیرساختهای تولید گوشت سفید و ایجاد پایداری در بخش دامپروری شهرستان بستک، به بهرهبرداری رسید.
سعدالله رحمانی افزود: ظرفیت کل این واحد پس از تکمیل طرح توسعه ۶۶ هزار قطعه خواهد بود که ۳۹ هزار قطعه آن مربوط به مرحله توسعه طرح است.
وی گفت: با بهره برداری از این طرح زمینه اشتغال پنج تَن فراهم شد.
شهرستان بستک ۱۱۲ واحد مرغداری فعال با ۲۲۶ سالن تولیدی دارد.
سالانه با ۱۲ میلیون قطعه جوجهریزی در مرغداریهای شهرستان بستک ۲۵ هزار تن گوشت سفید تولید میشود.
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