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اتحادیه جهانی علمای مسلمان با استقبال از توافق میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا برای پایان دادن به جنگ و مهار تنشهای نظامی در منطقه، این توافق را گامی مهم در مسیر کاهش درگیریها و تقویت امنیت و ثبات منطقهای دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اتحادیه جهانی علمای مسلمان از توافق حاصلشده میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ و مهار تنشهای نظامی در منطقه استقبال کرد و آن را تحولی مهم در راستای توقف چرخه درگیریها و تقویت صلح و ثبات منطقهای ارزیابی کرد.
شیخ علی محیی الدین القره داغی، رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان در بیانیهای اعلام کرد که هر تلاش صادقانهای که به توقف جنگها، حفظ جان انسانها و گسترش فرهنگ گفتوگو و عدالت منجر شود، شایسته حمایت و تقدیر است.
رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان در این بیانیه، توافق میان تهران و واشنگتن را «گامی مهم در جهت مهار تنشها، پایان دادن به چرخه درگیری و افزایش فرصتهای صلح، امنیت و ثبات در منطقه» توصیف کرد.
وی همچنین از نقش میانجیگرانه و تلاشهای دیپلماتیک کشورهای مختلف، بهویژه قطر و پاکستان در دستیابی به این توافق قدردانی کرد و گفت همه ابتکارهایی که به پایان جنگها و جلوگیری از خونریزی کمک میکنند، شایسته حمایت هستند.
با این حال، القرهداغی نسبت به تداوم جنگ در نوار غزه ابراز تأسف کرد و یادآور شد که مردم فلسطین همچنان با کشتار، محاصره، گرسنگی و تخریب گسترده روبهرو هستند و بحران انسانی در این منطقه همچنان ادامه دارد.
وی تأکید کرد که محدودیتهای اعمالشده بر ورود کمکهای بشردوستانه نیز بر شدت این بحران افزوده است.
اتحادیه جهانی علمای مسلمان از جامعه جهانی و تمامی طرفهای تأثیرگذار خواست از فضای مثبت ناشی از توافق ایران و آمریکا برای توقف جنگ در غزه استفاده کنند.
این اتحادیه همچنین بر ضرورت تضمین ورود کامل و امن کمکهای انسانی، حفاظت از غیرنظامیان و تلاش برای دستیابی به صلحی عادلانه که حقوق مشروع ملت فلسطین را تأمین کند، تأکید کرد.
در همین زمینه، علی محمد الصلابی، دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان، در گفتوگویی تأکید کرد که صلح، جلوگیری از خونریزی و حفظ جان انسانها از مهمترین اهداف و مقاصد شریعت اسلامی به شمار میرود.
وی تصریح کرد هر توافقی که بتواند به پایان جنگها و کاهش رنج ملتها منجر شود، باید مورد حمایت قرار گیرد.
الصلابی از نقش کشورهای مختلف در شکلگیری این توافق، از جمله پاکستان، ترکیه، عربستان، مصر و قطرقدردانی کرد و گفت این کشورها با نزدیک کردن دیدگاهها و فراهم کردن زمینه گفتوگو، نقش سازندهای در ایجاد ثبات منطقهای ایفا کردهاند.
به گفته وی، این روند نشان میدهد کشورهای اسلامی و بازیگران منطقهای قادرند از طریق دیپلماسی و گفتوگو، در حل بحرانهای پیچیده و ایجاد صلح نقشآفرینی کنند.
دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان همچنین از رویکرد کشورهای حوزه خلیج فارس در جریان بحران اخیر تمجید کرد و گفت این کشورها با اتخاذ سیاستی مبتنی بر حکمت و مسئولیتپذیری، با حفاظت از امنیت ملی خود، از ورود منطقه به دور تازهای از تنشها و جنگهای گسترده جلوگیری کردند.
وی افزود منطقه بیش از هر زمان دیگری به تقویت فرهنگ گفتوگو، همکاری و تفاهم نیاز دارد و باید زمینههای شکلگیری تنشها و منازعات کاهش یابد تا مسیر توسعه و ثبات برای ملتهای منطقه هموار شود.
توافق میان ایران و آمریکا پس از هفتهها تنش نظامی و تبادل حملات میان دو طرف حاصل شده است؛ تنشهایی که نگرانیهای گستردهای را در سطح منطقه و جهان درباره احتمال وقوع جنگی فراگیر در خاورمیانه ایجاد کرده بود.