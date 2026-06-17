ازمهمترین مطالبات مردم؛
حل مسائل مالکیتی بافتهای فرسوده
معاون عمرانی فرمانداری تهران با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف اسناد مالکیت در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری گفت: رفع مشکلات مالکیتی و افزایش رضایتمندی شهروندان از مهمترین اولویتهای فرمانداری تهران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
مراسم رونمایی از نخستین اسناد مالکیت صادره در اجرای ماده (۹) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با حضور گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بازآفرینی شهری کشور، نیکوکار معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران، بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران، آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، کمالیزاده مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران برگزار شد.
سعید بشیری در این مراسم با تأکید بر اهمیت حل مسائل مالکیتی در پایتخت گفت: یکی از مهمترین اولویتهای مجموعه فرمانداری تهران، افزایش رضایتمندی شهروندان و رفع مسائل و دغدغههای مردم د محلات است و موضوع تعیین تکلیف اسناد مالکیت در بافتهای فرسوده، بدون تردید از مهمترین مطالبات مردمی در سالهای اخیر به شمار میرود.
وی ادامه داد: در جلسات متعددی که بهصورت مستمر در مساجد و محلات مختلف تهران و در چارچوب رویکرد محلهمحوری دولت و سیاستهای رئیسجمهور برگزار میشود، یکی از پرتکرارترین مطالبات مردم، تعیین تکلیف اسناد مالکیت املاک بوده است؛ موضوعی که در محلاتی همچون دهونک، محدودههای شمیران نو و گلشن در منطقه ۴ و محلات مناطق ۱۸ و ۱۹ و سایر نقاط شهر بهصورت جدی از سوی شهروندان مطرح شده است.
بشیری با اشاره به اهمیت اجرای ماده (۹) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری افزود: هرچند ظرفیت قانونی این موضوع سالها پیش در قانون پیشبینی شده بود، اما اجرایی شدن آن نیازمند عزم، هماهنگی و جسارت دستگاههای مسئول بود که خوشبختانه امروز با همکاری و حمایت مجموعه قضایی، دادگستری کل استان تهران، ادارهکل ثبت اسناد و املاک، ادارهکل راه و شهرسازی و شهرداری تهران، این ظرفیت قانونی وارد مرحله اجرا شده است.
گفتنی است در این مراسم، علاوه بر تحویل تعدادی از اسناد مالکیت به جمعی از ساکنان محله شمیران نو، بر همافزایی میان دستگاههای اجرایی و قضایی برای تسریع در روند نوسازی بافتهای فرسوده، تسهیل صدور اسناد مالکیت و کاهش مشکلات حقوقی شهروندان تأکید شد.