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استاندار کرمانشاه گفت: مقدمات حضور مردم عراق در آیین تشییع «امام شهید»فراهم شده و مرز خسروی آماده میزبانی از زائران عراقی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،منوچهر حبیبی در دیدار با سرکنسول عراق در کرمانشاه گفت: برای انتقال عزاداران عراقی از مرز خسروی به شهرهای تهران و مشهد نیز برنامهریزی شده و امکان جابهجایی از طریق قطار به تهران و مشهد، همچنین با اتوبوس و پروازهای هوایی فراهم خواهد شد.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه ایران و عراق دارای ارتباطی همسایگی تنگاتنگی هستند، افزود: این روابط بر سه محور اصلی امنیت، اقتصاد و فرهنگ استوار است و ظرفیتهای فراوانی برای توسعه همکاریها میان دو کشور وجود دارد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه راهبردی این استان در روابط ایران و عراق بیان کرد: کرمانشاه بهعنوان مرکزیت غرب کشور، نقش محوری در ارتباط با عراق دارد و با اقلیم کردستان و با بخش عربی عراق در ارتباط است و بسترهای لازم برای توسعه همکاریها فراهم است که این موضوع به میزان اراده و تلاش ما بستگی دارد که تا چه اندازه بتوانیم این ظرفیتها را بالفعل کنیم.
دکتر حبیبی با اشاره به نقش این استان در تردد زائران عتبات عالیات، گفت: این استان یکی از مسیرهای اصلی تردد زائران به عراق است و توسعه زیرساختهای مرتبط با این موضوع همواره در حال انجام است.
دکتر حبیبی با اشاره به برنامهریزی برای فعالسازی مرز سومار _ مندلی برای تردد مسافری گفت: مقدمات لازم در کنار مرز خسروی برای فعال شدن تردد زائران اربعین از مرز سومار فراهم شده است و هماهنگیهای لازم نیز با ستاد مرکزی اربعین نیز انجام شده است و در حال حاضر عوامل اجرایی در حال انجام اقدامات لازم هستند تا از سوی ایران زیرساختهای مورد نیاز آماده شود.
وی افزود: مسئولان ملی نیز از این مرز بازدید کردهاند و تأکید جدی بر عملیاتی شدن آن دارند و عزم جدی وجود دارد که این مرز تا اربعین امسال فعال شود و در حال حاضر نیز یک کارگاه عمرانی در این منطقه فعال شده و انتظار داریم طرف عراقی نیز بسترهای لازم را برای برقراری تردد مسافری فراهم کند.
دکتر حبیبی بر لزوم تقویت زیرساختهای جادهای در خاک عراق تأکید کرد و گفت: مسیر تهران تا مرز خسروی به طول حدود ۹۰۰ کیلومتر بهصورت چهارخطه و با ایمنی بالا احداث شده و هر سال نیز برنامههایی برای توسعه و ارتقای این مسیر در دستور کار داریم و انتظار داریم مسیر منذریه تا بغداد نیز از نظر کیفیت ارتقا یابد.
وی همچنین به پروژههای مهم ریلی در استان اشاره کرد و گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران نگاه ویژهای به استان کرمانشاه دارد، چرا که این استان مرزی است و ظرفیتهای زیادی در حوزه ترانزیت و تجارت دارد. بر همین اساس یکی از مهمترین پروژههای ریلی کشور در کرمانشاه در حال اجراست و این پروژه جزو چهار خط ریلی اولویتدار کشور محسوب میشود.
استاندار کرمانشاه افزود: وزارت راه و شهرسازی با تمام توان در حال اجرای این پروژه است و پیشبینی میشود تا سال آینده مسیر ریلی تا اسلامآباد غرب به بهرهبرداری برسد و طی دو سال آینده نیز به مرز خسروی متصل شود. در ادامه نیز انتظار داریم از سمت منذریه مسیر ریلی به سمت خانقین و بغداد توسعه یابد تا ارتباط ریلی دو کشور تکمیل شود.