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رئیس بیمارستان شهدای اسلامشهر گفت: بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی این شهرستان از نظر تجهیزات، زیرساختها و آمادگی فنی به مرحله بهرهبرداری رسیده و پس از تکمیل فرآیند جذب نیروی انسانی و دریافت مجوزهای نهایی، افتتاح خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعیدرضا جمالیمقدم در حاشیه نشست بررسی مصوبات سفر استاندار تهران به شهرستان اسلامشهر با اعلام این خبرگفت: عملیات تجهیز، آمادهسازی زیرساختها و تأمین امکانات سختافزاری و نرمافزاری بیمارستان تقریباً به پایان رسیده و این مجموعه درمانی در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.
وی افزود: در حال حاضر تنها ۲ موضوع برای تعیین زمان دقیق افتتاح بیمارستان باقی مانده است که نخستین مورد تأمین و استقرار نیروی انسانی مورد نیاز و دومین موضوع صدور پروانه بهرهبرداری و کد اختصاصی بیمارستان از سوی وزارت بهداشت است.
جمالی مقدم بیان کرد: فرآیند جذب نیرو آغاز شده و در حال انجام است و مدارک و مستندات مورد نیاز برای صدور مجوزهای نهایی نیز از سوی دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان به وزارت بهداشت ارائه شده است.
رئیس بیمارستان شهدای اسلامشهرگفت: با رفع این دو مانع، شرایط برای افتتاح و آغاز خدمترسانی رسمی این مرکز درمانی فراهم شود.
در همین نشست، دکتر رضایی مدیر بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی اسلامشهر نیز با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پروژه گفت: این بیمارستان به مرحله بهرهبرداری رسیده و بیش از سه هزار قلم تجهیزات و دستگاه پزشکی در آن نصب و آماده استفاده است.
وی افزود: مجوز جذب ۴۶۰ نفر نیروی انسانی صادر شده و فرآیند آزمون، مصاحبه و گزینش این نیروها در حال انجام است تا پس از استقرار، فعالیت رسمی بیمارستان آغاز شود.
رضایی با اشاره به آمادگی بخشهای مختلف بیمارستان خاطرنشان کرد: فاز نخست شامل درمانگاههای تخصصی، آزمایشگاه، تصویربرداری و داروخانه آماده راهاندازی است.
مدیر بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی اسلامشهر همچنین از تکمیل سیستم تصفیهخانه فاضلاب خبر داد و گفت: عملیات لولهکشی توسط شرکت آب و فاضلاب انجام شده و پس از خروج نخستین پساب و انجام آزمایشهای نهایی، این بخش نیز به طور کامل وارد مدار خواهد شد.
وی درباره دسترسی شهروندان به این مرکز درمانی افزود: تمهیدات لازم برای حمل و نقل عمومی پیشبینی شده و ایستگاه تاکسی در محدوده بیمارستان جانمایی و آماده بهره برداری است.
شهرستان اسلامشهر با ۷۰۰ هزارنفر جمعیت و کمبود قابل توجه تخت بیمارستانی در جنوب غرب استان تهران قرار دارد.