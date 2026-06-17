مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان از جابجایی ۸۴ هزار و ۴۸۷ تُن کالا از طریق مرزهای چابهار و ریمدان در دو ماهه نخست سال جاری خبر داد و این میزان را تأکیدی بر نقش کلیدی این مرزها در توسعه ترانزیت منطقه عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ابراهیم عبدالهی با اشاره به جابه‌جایی این میزان کالا توسط ۳۷۶۰ سفر ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، اظهار کرد: بخش زیادی از کالا‌های وارداتی شامل لوازم یدکی، شکر، تایر، برنج، گوشت تازه و انبه بوده است.

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وی افزود: موقعیت راهبردی جنوب استان و برخورداری از ظرفیت‌های مهم مرزی و بندری، نقش این منطقه را در توسعه مبادلات تجاری و جابه‌جایی کالای کشور بیش از پیش برجسته کرده است.