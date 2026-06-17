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وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر رعایت معیشت خانوادهها و ترویج فرهنگ قناعت، از سهساله شدن دوره استفاده از لباس فرم مدارس خبر داد و همزمان نسبت به هرگونه محدودیت در ثبتنام دانشآموزان، دریافت وجه غیرقانونی و برگزاری آزمون یا مصاحبه برای ورود به پایه هفتم مدارس نمونه دولتی هشدار داد.
به گزارش خبرگزای صداوسیما، علیرضا کاظمی با اعلام سهساله شدن دوره استفاده از لباس فرم مدارس، بر ضرورت کاهش هزینههای خانوادهها و رعایت فرهنگ قناعت تأکید کرد.
وی با انتقاد از حصارکشی مدارس و اعمال سلیقه در فرآیند ثبتنام، گفت: ثبتنام دانشآموزان باید بدون هیچگونه محدودیت انجام شود و هیچ مدیری حق ندارد با ایجاد موانع، به مردم فشار وارد کند.
کاظمی همچنین تأکید کرد: در مدارس نمونه دولتی، برگزاری هرگونه آزمون یا مصاحبه برای پذیرش دانشآموزان پایه هفتم ممنوع است و با مدیرانی که اقدام به دریافت وجوه غیرقانونی کنند، برخورد خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری کلاسهای جبرانی حضوری برای جبران عقبماندگیهای تحصیلی دانشآموزان خبر داد و بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس تأکید کرد.