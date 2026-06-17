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سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: هر کولر آبی که در تابستان در مدار بهره برداری قرار میگیرد، به طور متوسط بیش از ۲۵۰ لیتر در شبانه روز مصرف آب دارد.
بهنام بخشی سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: هر کولر آبی که در تابستان در مدار بهره برداری قرار میگیرد، به طور متوسط بیش از ۲۵۰ لیتر در شبانه روز مصرف آب دارد.
وی ادامه داد: ما در روزهایی که قرار گرفتهایم شاهد این هستیم که در ابتدای صبح و در ساعات پایانی شب هوا خنک است اگر ما این کولرهای آبی را بتوانیم یک ساعت خاموش نگه داریم حدود ۲۵ لیتر در مصرف آب صرفهجویی میشود.
سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران تصریح کرد: همچنین اگر از سامانههای سرمایشی آبی استفاده هم میشود بتوانیم با نصب یک سایبان تعویض مناسب پوشالها جلوگیری از تبخیر آب کردهایم و همچنین با استفاده از دور متوسط کولرهای آبی کمک به مصرف برق و آب خواهد شد.
سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به مشوقهای در نظر گرفته شده برای مشترکان خوشمصرف افزود: هر میزان صرفهجویی، به همان میزان پاداش به دنبال خواهد داشت؛ بهگونهای که اگر مشترکی با استفاده از ادوات کاهنده ۳۰ درصد در مصرف آب صرفهجویی کند، از ۳۰ درصد تخفیف نیز بهرهمند خواهد شد.