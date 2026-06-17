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نیروهای آتشنشانی اصفهان در ماه محرم در آماده باش کامل برای بازدید ایمنی از هیئتها و موکبها هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگو و رئیس اداره ارتباطات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: کارشناسان آتشنشانی با حضور در مساجد، حسینیهها، تکایا و موکبهای شهر، بازدیدهای ایمنی را برای برگزاری هرچه ایمنتر مراسم عزاداری انجام میدهند.
سرآتشبار مجتبی دهقانی افزود: همزمان با آغاز ماه محرم، سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در آمادهباش کامل قرار دارد و نیروهای عملیاتی این سازمان بهصورت شبانهروزی آماده خدمترسانی به شهروندان هستند.
وی با اشاره به ضرورت توجه مسئولان هیئتهای مذهبی به اصول ایمنی گفت: مسیرهای ورود و خروج عزاداران بهویژه در مکانهای پرتردد، باید باز و بدون مانع باشد تا در صورت بروز حادثه، امکان تخلیه سریع و ایمن افراد فراهم شود.
سخنگو و رئیس اداره ارتباطات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: در برپایی خیمهها و سازههای موقت نیز باید از مصالح مقاوم و ایمن استفاده شود و از استقرار آنها در مجاورت شبکههای برق، ترانسها و منابع حرارتی خودداری شود.
دهقانی با تأکید بر ایمنی تأسیسات برقی گفت: استفاده از سیمکشیهای غیراستاندارد، اتصالات متعدد و چندراهیهای نامناسب برای تجهیزات صوتی و روشنایی میتواند خطر آتشسوزی را افزایش دهد؛ بنابراین ضروری است تمامی تأسیسات برقی را افراد متخصص بررسی و ایمنسازی کنند.
وی استفاده از کپسولهای خاموشکننده آتش را از دیگر الزامات مهم دانست و گفت: وجود این تجهیزات در محل برگزاری مراسم بهویژه در آشپزخانهها و محل استقرار تجهیزات برقی ضروری است و مسئولان هیئتها باید با نحوه صحیح استفاده از آنها آشنایی کامل داشته باشند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی اصفهان با اشاره به فعالیت موکبهای پذیرایی تاکید کرد: رعایت اصول ایمنی در استفاده از اجاقهای گاز، کپسولهای گاز مایع و تجهیزات پختوپز اهمیت ویژهای دارد و کپسولها باید در محل مناسب، دور از آتش، تابش مستقیم خورشید و سایر منابع حرارتی نگهداری شوند. همچنین شلنگها و اتصالات باید بهصورت مستمر مورد بازبینی قرار گیرند.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه نقص ایمنی در حسینیهها، تکایا و موکبها، موضوع را به مسئولان مربوطه یا سازمان آتشنشانی اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
دهقانی تأکید کرد: هدف از بازدیدهای کارشناسان آتشنشانی ایجاد محدودیت نیست، بلکه پیشگیری از وقوع حوادث و کمک به برگزاری ایمن مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.
وی گفت: از تمام برگزارکنندگان مراسم درخواست میکنیم در کنار شور حسینی، به فرهنگ و شعور ایمنی نیز توجه ویژه داشته باشند تا مراسم محرم امسال بدون هیچگونه حادثهای برگزار شود، شهروندان در صورت نیاز به راهنمایی یا اعلام هرگونه حادثه میتوانند از طریق سامانه ۱۲۵ با آتشنشانی تماس بگیرند و نیروهای این سازمان بهصورت شبانهروزی آماده خدمترسانی هستند.