به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ عبدلحمید حمزه پور در بخش گفتگوی خبری مرکز خلیج فارس با اشاره به آخرین خسارت‌های جنگ تحمیلی سوم در حوزه آب استان افزود: در این ایام زیر ساخت‌های آب در شهرستان قشم که بزرگترین آب شیرین کن که ظرفیت ۱۲ تا ۱۴ هزار مترمکبی در شبانه روز را داشت ۱۰۰ درصد تخریب شد.

وی گفت: زیر ساخت‌های آبرسانی در جزایر فارو ر، تنب بزرگ و کوچک، بوموسی و جزیره لارک آسیب دیدند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان افزود: در اواخر جنگ مخازن ذخیره آب در بخش بمانی شهرستان سیریک که یکی از فقیر‌ترین شهرستان‌های استان از نظر منابع آبی شیرین سطحی و زیر زمینی است خسارت وارد شد.

حمزه پور گفت: آب شرب این شهرستان ازشهرستان میناب دشت‌های راونگ و دشت تلنگ و بخشی از آب شیرین کن تامین می‌شود.

وی افزود: در حمله دشمن دو مخزن ذخیره به حجم ۵۰۰ متر مکعبی به صورت ۱۰۰ درصد و ۲ هزار متر مکعبی خسارت دید.

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مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: این دو مخزن آب بخش مرکزی شهرستان سیریک، کوهستک و ۱۰ روستای این شهرستان را تامین می‌کرد.

حمزه پور افزود: حدود ۱۴۰ میلیارد تومان خسارت مخازن آسیب دیده است که با کمک استاندار هرمزگان اعتبارات اختصاص یافته و این مخازن به زودی بازسازی و وارد می‌شوند.

وی گفت: زیر ساخت‌های آب در جنگ تحمیلی سوم ۸ همت خسارت وارد شده است که حدود دو تا سه ماه آینده ظرفیت‌های از دست داده شده وارد مدار می‌شوند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با اشاره به اینکه ۲۵ تا ۳۱ خرداد به نام هفته‌ی صرفه جویی در مصرف آب نامگذاری شده است افزود: استان هرمزگان جز استان‌های گرم و خشک و میزان بارش‌های آن دو سوم میانگین کشوری است.

حمزه پور گفت: صرفه جویی در این زمینه باید در الویت‌های اصلی شهروندان باشد.

وی افزود: آب در غرب هرمزگان در روستا‌های بندرمعلم و گزیر در شهرستان بندرلنگه، بستک، پارسیان از استان کهکیلویه بویر احمد از سد کوثر به نام خط محرم تامین می‌شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: ۵۰ درصد آب شرب شهر بندرعباس از طریق شیرین سازی آب دریا تامین می‌شود و این کار بسیار سخت وهزینه بر است.

حمزه پور افزود: با توجه به تورم‌ها و هزینه‌های گزاف در امر آبرسانی از شهروندان می‌خواهیم در قبوض آب را به موقع پرداخت کنند.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۰۰ روستای هرمزگان به صورت سیار آبرسانی می‌شود گفت: امیدواریم با اجرای بیش از ۲۰۰ طرح بزرگ و کوچک در استان این شمار روز به روز کم‌تر کنیم.