به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جعفر زاهدی دره‌شوری گفت: ۱۲۲ قطعه زمین به خانواده‌های واجد شرایط تخصیص یافت.

زاهدی دره‌شوری بیان داشت: در انتخاب واجدین شرایط، اولویت با متقاضیانی است که دهک‌های درآمدی پایین‌تری دارند، فرم سبز «ج» دارند و سابقه مالکیت ندارند.

دره‌شوری اعلام کرد : زمین‌های دولتی صدرا به دلیل قرارگیری در دامنه و شیب، توپوگرافی سختی دارند که هزینه آماده‌سازی و تأمین زیرساخت‌ها را افزایش داده است.

وی از دستگاه‌های خدمات‌رسان خواست برای تأمین آب، برق، گاز، مدرسه و مراکز بهداشتی همکاری کنند.

مدیر عامل شرکت عمران شهر صدرا بیان داشت: شهر صدرا در حال حاظر بیش از ۲۳۰ هزار نفر جمعیت دارد و دومین شهر پرجمعیت استان فارس بعد از شیراز است.