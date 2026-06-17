دستگیری سارق موتور کولرهای آبی در یاسوج
فرمانده انتظامی بویراحمد گفت: سارق موتور کولرهای آبی در این شهرستان با ۱۹ فقره سرقت دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، سرهنگ بهمن گرجیان افزود: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و در پی وقوع سرقتهای متعدد موتور کولرهای آبی در سطح شهرستان بویراحمد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، موفق به شناسایی یک سارق سابقهدار شدند و وی را حین ارتکاب سرقت دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد تصریح کرد: متهم در بازجوییهای اولیه به ۱۹ فقره سرقت موتور کولرهای آبی در نقاط مختلف شهرستان اعتراف کرد.
گرجیان با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد از شهروندان خواست با نصب تجهیزات حفاظتی و امنیتی مناسب، نسبت به حفاظت از اموال خود اقدام کنند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.