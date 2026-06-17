به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور گفت: به دنبال یک روایت علمی، دانشگاهی و حوزوی با موضوع شهدای شجره طیبه هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب الله بابایی افزود: شهدای دانش آموز میناب به عنوان شناسنامه جنگ تحمیلی، مظلومیت و نقطه عطفی در شناخت واقعیت دنیای سلطه و جهان استکباری غرب است.

وی گفت: موضوع شهدای میناب باید در رسانه ها، مقالات و پایان نامه‌ها برای ماندگاری در تاریخ ما روایت شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب الله بابایی افزود: در این نشست ۹ استاد برجسته حوزوی، موضوعاتی با رویکرد، فلسفی الهیاتی را ارائه کردند.

امام جمعه میناب نیز گفت: شهادت دانش آموزان میناب باعث بیداری همه جهانیان شد.

آیت الله ابراهیمی افزود: خون شهدای میناب اتحاد و همدلی ایرانیان را بیشتر کرد و مظلومیت ایران را به جهانیان نشان داد.

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