پخش زنده
امروز: -
تیم ملی والیبال ایران برای برپایی اردوی شش روزه آماده سازی به بلگراد پایتخت صربستان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم لیگ ملتها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری میشود و تیم ملی والیبال ایران در شهر اورلئان به ترتیب به مصاف فرانسه (سوم تیر)، آمریکا (چهارم تیر)، ژاپن (پنجم تیر) و کوبا (هفتم تیر) میرود.
تیم ملی والیبال ایران پس از سفری طولانی و خسته کننده شب گذشته وارد بلگراد شد تا اردوی آماده سازی شش روزه خود را در پایتخت صربستان برگزار کند.
شاگردان روبرتو پیاتزا امروز (چهارشنبه ۲۷ خرداد) استراحت دارند و از صبح فردا با تمرینات بدنسازی اردوی خود را استارت میزنند.
علی رمضانی، شایان محرابی، محسن دلاوری و سید میتن حسینی نیز بامداد امروز تهران را به مقصد استانبول ترک کردند تا در ادامه راهی بلگراد شوند و به اردوی تیم ملی در این شهر ملحق شوند.
فهرست بازیکنان ایران در اردوی صربستان و هفته دوم لیگ ملتهای ۲۰۲۶ به شرح زیر خواهد بود:
پاسور: عرشیا بهنژاد، علی رمضانی
قطر پاسور: علی حاجیپور، پویا آریاخواه، محسن دلاوری
دریافتکننده قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسینخانزاده، مبین نصری، علی حقپرست، سید متین حسینی
مدافع میانی: محمد ولیزاده، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، شایان محرابی
لیبروها: محمدرضا حضرتپور، حسین حاجیکلاته