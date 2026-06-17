معاون فرهنگی ـ تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران با تأکید بر اهمیت تبلیغ در ایام محرم، گفت: طلاب باید بدون معطل ماندن برای فراهم شدن امکانات، با روحیه جهادی در مسیر تبلیغ دین و تبیین پیام عاشورا قدم بردارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سارا طالبی، معاون فرهنگی ـ تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران، در یک گفت‌وگوی ویدئویی با تسلیت فرارسیدن ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) و یاران وفادارشان، گفت: امسال سالی بی‌نظیر است؛ سالی که در آن، بزرگ مکتب و قائد شهیدمان را همراه با خانواده‌اش، همچون سرور و سالارش اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام)، غوطه‌ور در خون خویش شاهد بودیم.

وی افزود: امسال سالی است که ما مواجهه کفر و شرک جهانی و به تعبیر حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه) «شیطان بزرگ» را در اوج تقابل با ملت ایران مشاهده کردیم. همچنین سالی است که چشم تمام جهان و ملت‌های مستضعف به سوی ایران دوخته شده است. ما همچنان به لطف خدا و بر اساس فرمایش امام شهیدمان، به قله نزدیک هستیم.

معاون فرهنگی ـ تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران خاطرنشان کرد: امسال مأموریت ویژه طلاب عزیزمان در سراسر کشور، مأموریتی حساس‌تر و مهم‌تر است؛ و یقین داریم که این مأموریت، با وجود همه خلأ‌ها و حتی موانع احتمالی، به عنایت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بهتر از هر سال صورت خواهد گرفت؛ چراکه ما طلاب همواره آموخته‌ایم شاگرد مکتب امام زمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) باشیم و بدون آنکه معطل امکانات بمانیم، در مسیر طلبگی قدم در راه امر واجب تبلیغ بگذاریم.

طالبی افزود: حجم این اتفاقات بزرگ، فتوحات عظیم جنگ اخیر، ابعاد رذالت‌های دشمن و بعثت ملت ایران، قطعاً در قلب همه ما طلاب داغی بزرگ‌تر رقم زده است؛ امری که به زعم بنده، موجب می‌شود تبلیغ امسال رنگ و بویی بهتر، اخلاصی بیشتر و سوز و گدازی جدی‌تر به خود بگیرد. ان‌شاءالله بتوانیم در کنار حرکت جبهه مقاومت، به‌ویژه ملت عزیز ایران، یاری‌رسان باشیم تا مردم در این سوگواری‌ها با امیدی افزون‌تر به آینده شیعه و ظهور امام زمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) گرد هم آیند و بتوانیم بهتر از گذشته در کنار همه مسئولانی که در مواجهه با این شرک و کفر جهانی در حال مبارزه‌اند، قرار گیریم.

وی تأکید کرد: عزیزان، سروران، اساتید، مبلغان و مداحان؛ قطعاً همه ما در کنار یکدیگر در مسیر حضرت اباعبدالله (علیه‌السلام)، همان‌گونه که قرآن مجید می‌فرماید: «وَجَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ»، وظیفه داریم مجاهدانه قدم برداریم و این مجاهدت قطعاً از نظر خدای متعال دور نخواهد ماند.

معاون فرهنگی ـ تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران ادامه داد: همان‌گونه که در روایات نیز توصیه شده است، هر کس گام کوچکی برای اباعبدالله (علیه‌السلام) بردارد، مورد عنایت و برکات فراوان الهی قرار می‌گیرد. امسال نیز مسئله تبلیغ، مسئله‌ای ویژه است. امیدوارم در این سفره‌ی برکات الهی که گسترده شده است، در کنار یکدیگر قرار بگیریم، جهاد کنیم و با شور و حرارت، راه آن سید بزرگوار را ادامه داده و پیام او را در سراسر کشور طنین‌انداز کنیم؛ همان بزرگواری که در این مسیر به شهادت رسید و شعارش این بود: «مِثْلِی لَا یُبَایِعُ مِثْلَه».

طالبی در پایان گفت: امید است که بتوانیم این عزت، عظمت و استقلال را طنین‌انداز کنیم و مطمئن باشیم که خدای متعال به این مجاهدت‌ها، همدلی‌ها و عزاداری‌ها، به عنایت ویژه خود، برکات دوچندان خواهد بخشید.