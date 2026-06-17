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مدیرکل دفتر امور آزادراههای سازمان راهداری و حملونقل جادهای از اجرای عملیات بهسازی، لکهگیری و روکش آسفالت در ۳۱۶۶ کیلومتر از آزادراههای کشور خبر داد و هدف از این اقدامات گسترده را حفظ پایداری شبکه آزادراهی و تسهیل تردد کاربران با توجه به حجم بالای ترافیک در این شریانهای حیاتی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حمیدرضا امیرخانی با اشاره به گستره ۳۱۶۶ کیلومتری شبکه آزادراهی کشور، اظهار کرد: از این مجموع، آزادراههای مشارکتی به طول ۱۹۴۹ کیلومتر ۶۲ درصد از این جادهها را دربر گرفتهاند و آزادراههای دولتی نیز به طول ۱۲۱۷ کیلومتر ۳۸ درصد این شبکه آزادراهی را تشکیل دادهاند.
وی از انتقال آزادراه زنجان- تبریز (طولانیترین آزادراه کشور) به طول ۲۸۷ کیلومتر از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به سازمان راهداری و حملونقل جادهای خبر داد.
مدیرکل دفتر امور آزادراهها عنوان کرد: به منظور عملیاتی کردن تصویب نامه هیأت وزیران، مطالعات فنی و اقتصادی این محور در مرحله نهایی برای انجام فراخوان انتخاب سرمایهگذار جدید با رویکرد بهسازی, نگهداری و بهرهبرداری در قالب قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی قرار دارد.
امیرخانی با اشاره به تخصیص اعتبار ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریالی برای اجرای عملیات نگهداری، بهسازی و ایمنسازی این آزادراه در سال گذشته، افزود: در حال حاضر نیز عملیات لکهگیری، بهسازی و اصلاح و ترمیم آسفالت مسیر در قطعات مختلفی از این آزادراه که بخشی از کریدور جادهای تهران - بازرگان را تشکیل داده، در حال انجام است.
وی تأکید کرد: از سویی، مطالعات فنی اجرایی بهمنظور اصلاح، بهسازی و روکش آسفالت قطعات باقیمانده این محور کریدوری توسط مشاوران ذیصلاح در حال انجام است.
مدیرکل دفتر امور آزادراهها تصریح کرد: همچنین فرصتهای سرمایهگذاری مشارکتی از سوی سازمان راهداری و حملونقل جادهای در خصوص چند آزادراه مشارکتی در شرف احداث نظیر آزادراههای کنارگذر قم، قم - سلفچگان- راهجرد و ساوه - سلفچگان در حال بررسی است.
امیرخانی ادامه داد: همچنین بهمنظور استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در نگهداری پایدار و ارتقاء ایمنی محورهای آزادراهی، قرارداد انجام مطالعه و تهیه اسناد فراخوان واگذاری بهسازی، نگهداری و بهرهبرداری برخی آزادراههای دولتی نظیر زنجان - تبریز و تهران - ساوه در قالب مشارکت عمومی - خصوصی در دست اقدام است.
وی تصریح کرد: با توجه به برنامه مشارکت و سرمایهگذاری ۱۰ هزار میلیارد ریالی سازمان راهداری و حملونقل جادهای در راستای اجرای مصوبه هیأت وزیران در خصوص بهسازی و نگهداری آزادراه اصفهان - نطنز - کاشان، پیگیریها برای عقد الحاقیه قرارداد مشارکت در حال انجام است.
مدیرکل دفتر امور آزادراهها همچنین از انجام عملیات بهسازی آزادراههای مشارکتی قزوین - رشت، زنجان - تبریز، قم - کاشان و کاشان - نطنز - اصفهان بهمنظور ارتقاء کیفی سطح سرویس راه و تسهیل تردد کاربران جادهای خبر داد.
امیرخانی با اشاره به اقدام لازم در خصوص تکمیل فرآیند تحویل و تحول در آزادراه مشارکتی قم - کاشان که از سوی کمیته انتقال وزارت راه و شهرسازی به سازمان راهداری و حملونقل جادهای واگذار شده است، گفت: همچنین اقدام در خصوص استهلاک سرمایهگذاری بانک تجارت در آزادراه مشارکتی قزوین - رشت انجام و بهرهبرداری این سازمان از منافع آزادراه طبق قرارداد مشارکت آغاز شده است.
وی از انجام پیگیری و اقدام در خصوص مصوبات هیأت وزیران مبنی بر انتقال قطعی آزادراه تبریز - زنجان به سازمان راهداری و حملونقل جادهای خبر داد.