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همزمان با سالروز حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشهای رسانه ملی، آیین یادبودی با عنوان «صدای حقیقیت»، در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این رویداد که با حضور پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی، وحید جلیلی، قائم مقام فرهنگی، مدیران، مجریان، خانواده شهدا و خبرنگاران این سازمان و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه و تجدید پیمان با آرمانهای مقاومت، در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار شد، برنامههای متنوعی تدارک دیده شده بود که هر کدام به سهم خود، شور و شعور انقلابی حاضرین را برانگیخت.
این مراسم با اجرای برنامههای هنری، روایت خاطرات تلخ و شیرین از دوران دفاع مقدس و مقاومت و تجلیل از ایثارگریهای شهدای رسانه، به نمادی از پایداری و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی بدل گشت.
آغازگر این مراسم، ارکستر سمفونیک صداوسیما به رهبری حسین شریفی و مدیریت مهیار مهرآذر بود که با اجرای قطعاتی حماسی و معنوی، فضا را برای درک عمیقتر مفاهیم مورد نظر مهیا ساخت. اجرای «کجاییدای شهیدان خدایی» به رهبری سرژیک میرزاییان و اثر دلنشین «موج غیرت» برگرفته از شعر رهبر شهید انقلاب با صدای جاوید عسکری، ازجمله این اجراها بود که یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و مدافعان حریم ولایت را زنده کرد.
اجراهای هنری با مدیحهسرایی و شعارهای ملی مذهبی سیدکمال هاشمزاده ادامه یافت. در ادامه، نمایندگان همکاران رسانه ملی که در روز حمله به ساختمان شیشهای حضور داشتند، به روی صحنه آمدند تا از نزدیک، خاطرات و تجربیات خود را از آن روز سرنوشتساز بازگو کنند.
احمدرضا صدر از رادیو گفتوگو، لحظه شنیدن صدای انفجار و اجرای برنامه در آن شرایط را روایت کرد. نرگس فتحی، به نمایندگی از معاونت صدا، با خواندن متنی نمایشی، همبستگی و همدلی رادیوییها را پس از حمله به تصویر کشید. مسعود ریحانی و علیرضا حسینی بای نیز با اشاره به تلاش مدیران برای تخلیه به موقع ساختمان و مدیریت فضای پرتنش آن روز، از جانفشانیها سخن گفتند. حسینی بای، خود را نماینده بیش از ۷۰۰ نیروی خبری در معاونت سیاسی معرفی و بر پایبندی همیشگی کارکنان سازمان به آرمانهای آن تأکید کرد. وی همچنین اشاره کرد که مدیران سازمان، حتی در ایام جنگ ۱۲ روزه، از مرخصی چشم پوشیده و تمام توان خود را وقف خدمت کردهاند.
یاد و خاطره شهدای مظلوم حادثه پرواز C-۱۳۰ نیز گرامی داشته شد و احمدرضا صدر از رادیو گفتوگو، بهویژه از خبرنگاران شهید این حادثه یاد کرد. در ادامه، یونس شادلو، الهام عابدینی، حسن عظیمزاده از خبرگزاری صداوسیما و امیر سهیلی، بازیگر شبکه کودک، به بیان خاطرات خود پرداختند. حسن عظیمزاده، با الهام از سخنان شهید سردار سلیمانی، بر وحدت و همبستگی خانواده صداوسیما، از همکاران استانی تا معاونت صدا، تاکید کرد.
الهام عابدینی، به نمایندگی از معاونت سیاسی، ضمن قدردانی از تلاشهای خانواده رسانه ملی، بر نقش این معاونت در ثبت جنایات دشمن با حضور خبرنگاران خارجی در قالب تور رسانهای صبح، اشاره کرد.
همچنین علیرضا کیخا، معاون امور استانها، به حوادث دی ماه و سختیهای آن دوره پرداخت و خاطراتی از حمله اغتشاشگران به سازمان صداوسیما در کیش و گلستان را بازگو کرد و از خنثی شدن موفقیتآمیز این حملات سخن گفت.
فضای مراسم با شعرخوانی احمد بابایی و نوحهسرایی، رنگ و بوی عزاداری به خود گرفت و یادآور رشادتها و ایثارگریهای شهدای کربلا و انقلاب اسلامی بود.
در بخش دیگری از این گرامیداشت، از کتاب «صدایی که خاموش نشد» دانشگاه صداوسیما به قلم عباس ناصری طاهری و داود نعمتی انارکی که با مشارکت ۱۰ تن از اساتید ارتباطات به رشته نگارش درآمده، رونمایی شد.
در پایان مراسم، از خانواده شهدای جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه، از جمله شهید معصومه عظیمی، شهید نیما رجبپور، شهید صدرا ردایی، شهید عباس فرزاد، شهید فرزاد مهدوی و شهید علی منتظری، قدردانی شد. این تجلیل، ادای احترامی به مقام شامخ این عزیزان و یادآوری رشادتهای آنان در راه حفظ انقلاب و ارزشهای اسلامی بود.