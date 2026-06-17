به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار احمد کرمی‌اسد گفت: با توجه به افزایش حجم سفر‌های برون‌شهری و پیش‌بینی رشد تردد در محور‌های مواصلاتی، مجموعه‌ای از تمهیدات ترافیکی از امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد تا صبح روز شنبه ۳۰ خرداد ماه در جاده‌های کشور به اجرا در خواهد آمد.

وی افزود: در این بازه زمانی، تردد انواع موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر امروز چهارشنبه تا ساعت ۶:۰۰ صبح روز شنبه (۳۰ خرداد) در محور‌های کرج ـ چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران ـ سمنان ـ مشهد و بالعکس ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی محور کرج ـ چالوس، تصریح کرد: تردد تمامی کامیون‌ها و کامیونت‌ها در این محور ممنوع است و در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت‌های مقطعی و یک‌طرفه با تشخیص مأموران پلیس راه اعمال خواهد شد.

سردار کرمی اسد ادامه داد: روز جمعه ۲۹ خرداد ماه نیز در صورت افزایش بار ترافیکی، از ساعت ۱۴ ظهر محدودیت تردد خودرو‌های به مقصد چالوس از آزادراه تهران ـ شمال اجرا می‌شود. همچنین از ساعت ۱۵ جمعه هم محدودیت تردد از محدوده پل زنگوله آغاز شده و از ساعت ۱۶ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران به صورت یک‌طرفه خواهد شد و این محدودیت‌ها تا ساعت ۲۴ ادامه دارد و در صورت عادی شدن شرایط ترافیکی، امکان پایان زودتر طرح وجود خواهد داشت.

وی درباره محور هراز نیز گفت: تردد تمامی تریلر‌ها در این محور ممنوع است و کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه و از ساعت ۸ تا ۲۴ روز‌های پنجشنبه و جمعه اجازه تردد در این محور را نخواهند داشت.

رئیس پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: در محور هراز نیز در صورت افزایش حجم تردد، محدودیت‌های یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.

سردار کرمی اسد همچنین از اعمال محدودیت ترافیکی در محور فشم خبر داد و افزود: روز جمعه ۲۹ خرداد ماه از ساعت ۱۷ تا ۲۰، تردد وسایل نقلیه از محدوده پل حاجی‌آباد یا ابتدای پیچ آریانا به سمت خروجی فشم به صورت یک‌طرفه خواهد بود.

وی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، ضمن اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌ها و محدودیت‌های ترافیکی، با رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی و مدیریت زمان سفر، پلیس را در تأمین ایمنی و روان‌سازی تردد‌ها همراهی کنند.