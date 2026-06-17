استاندار تهران گفت: در روز‌های سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم تیر، تهران میزبان مردم و زائرانی از سراسر کشور برای حضور در مراسم وداع، نماز و تشییع پیکر مطهر امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای (ره) و خانواده ایشان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد صادق معتمدیان در برنامه گفتگوی تهران ۲۰ افزود: با تشکیل ستاد ملی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و ستادهای استانی تهران، قم و خراسان رضوی، برنامه‌ریزی‌های اجرایی و خدماتی در حال انجام است و برگزاری شایسته این رویداد تاریخی، نیازمند همراهی و مشارکت گسترده مردم خواهد بود.