پایان بازسازی منازل آسیب دیده جزئی در جنگ

پنج هزار واحد مسکونی در جنگ تحمیلی سوم آسیب دید، به گفته معاون شهردار تهران کار بازسازی واحد‌های آسیب دیده با تعمیرات جزئی پایان یافته و صاحبان این خانه‌ها به منازلشان بازگشته‌اند.