جان باختن ۲ نفر بر اثر تصادف در محور بروجرد - اراک
مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان گفت: حادثه رانندگی و برخورد دو دستگاه خودرو در محور بروجرد - اراک ۲ کشته و ۲ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیر عامل جمعیت هلال احمر لرستان اظهار داشت: با اعلام خبر سانحه رانندگی بین یک خاور و یک دستگاه پراید، در محدوده «کلهجوب» به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات زالیان به محل حادثه اعزام شد و امدادگران موفق به نجات ۲ مصدوم شدند، اما ۲ نفر دیگر به دلیل شدت جراحات جان باخته بودند.
غلامرضا علیمحمدی افزود: نجاتگران هلالاحمر عملیات رهاسازی را انجام و مصدومان را پس از اقدامات اولیه به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل دادند.