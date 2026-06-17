به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سیدصالح اسدی، مدیر آموزش و پرورش کبودراهنگ گفت: طرح شهید عجمیان با کمک خود دانش اموزان و خیران برای رنگ آمیزی مدارس اجرا که در این طرح بیش از ۹۰ کلاس درس بهسازی و شاداب سازی می شود.

سرهنگ علیرضا میرزایی، سرپرست فرماندهی سپاه کبودراهنگ هم گفت: در این طرح بیش از ۳۰۰ دانش در قالب ۳۰ گروه جهادی تا اواخر شهریور ماه مدارس را رنگ آمیزی و بهسازی می کنند.