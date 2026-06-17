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همزمان با هفته صرفه جویی در مصرف آب، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با تأکید بر اینکه عبور از چالشهای منابع آبی بدون تغییر نگرش و اصلاح سبک زندگی ممکن نیست، گفت: مدیریت مصرف تنها به حوزه آب محدود نمیشود و صرفهجویی در انرژی، برق و سایر منابع نیز به پایداری خدمات آبرسانی کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای مهدی نظرزاده در دومین روز هفته صرفه جویی در مصرف آب با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و رسانهای برای اصلاح الگوی مصرف گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به جریانسازی اجتماعی در حوزه مصرف آب نیاز داریم و این موضوع باید از سطح سیاستگذاریهای کلان تا فعالیتهای فرهنگی و رسانهای دنبال شود.
وی با اشاره به ظرفیت نهادهای فرهنگی و مذهبی افزود: میتوان از فرصتهایی مانند اجتماعات مردمی، مناسبتهای مذهبی، سخنرانیها و فعالیتهای رسانهای برای انتقال پیام صرفهجویی استفاده کرد و لازم است موضوع مدیریت مصرف به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با بیان اینکه بارندگیهای مقطعی نباید موجب شکلگیری تصور نادرست درباره رفع تنشهای آبی شود، گفت: هرچند بارشها در برخی مناطق بخشی از فشارها را کاهش داده، اما همچنان ضرورت مدیریت مصرف پابرجاست.
نظرزاده با اشاره به وابستگی متقابل زیرساختها تصریح کرد: آب، برق، سوخت و سایر بخشهای خدماتی کاملاً به یکدیگر وابستهاند بهگونهای که بروز اختلال در هر بخش میتواند بر تأمین پایدار آب نیز اثرگذار باشد، بنابراین صرفهجویی در همه حوزهها به تقویت تابآوری کشور کمک میکند.
وی مهمترین مانع در کاهش مصرف را موضوع فرهنگ مصرف دانست و ادامه داد: تا زمانی که تغییر نگرش در رفتارهای روزمره شکل نگیرد، استقبال عمومی از راهکارهای صرفهجویی محدود خواهد بود.
مدیرعامل آبفای قم با اشاره به نقش تجهیزات کاهنده مصرف گفت: تجربههای اجرایی نشان داده نصب تجهیزات ساده و کمهزینه میتواند کاهش محسوسی در قبوض مشترکان ایجاد کند بهطوری که در برخی موارد با اصلاح تجهیزات و رفتار مصرفی، هزینه آب خانوارها به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.
نظرزاده با بیان اینکه بخش قابل توجهی از صرفهجویی نه به سرمایهگذاری بلکه به اصلاح رفتار وابسته است، تأکید کرد: کاهش زمان استحمام، پرهیز از مصرف غیرضروری آب در شستوشو و مدیریت مصرف در فعالیتهای روزمره از جمله اقداماتی است که بدون هزینه قابل انجام است.
وی با اشاره به مفهوم «خانواده هوشمند» گفت: منظور از خانواده هوشمند صرفاً استفاده از فناوری نیست، بلکه خانوادهای است که با شناخت الگوهای مصرف، سبک زندگی خود را در مسیر استفاده بهینه از منابع تنظیم کند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با تأکید بر نقش راهبردی آب در توسعه و امنیت کشور خاطرنشان کرد: امروز آب صرفاً یک خدمت زیرساختی نیست بلکه مؤلفهای اثرگذار در امنیت، اقتصاد و سرمایهگذاری محسوب میشود و بسیاری از تصمیمات توسعهای بر پایه دسترسی پایدار به منابع آبی اتخاذ میشود.
وی در پایان به اقدامات فناورانه شرکت اشاره کرد و گفت: شرکت آب و فاضلاب استان قم در حوزه سامانههای هوشمند، اسکادا، تلهمتری و بهرهگیری از ظرفیت هوش مصنوعی برای کنترل و پایش تأسیسات اقدامات قابل توجهی انجام داده و بخش مهمی از تأسیسات بهصورت کنترل از راه دور مدیریت میشود.
از ۲۵ تا ۳۰ خرداد به عنوان هفته صرفه جویی در مصرف آب نامگذاری شده است.