معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد بر پشتیبانی همه‌جانبه، سریع و هدفمند از واحد‌های تولیدی متأثر از رویداد‌های جنگ تحمیلی سوم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست تخصصی بررسی دستورالعمل اجرایی حمایت از حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده در شرایط جنگ به ریاست محمدرضا علمدار یزدی معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار و با حضور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری در محل دفتر معاونت برگزار شد.

علمدار یزدی در این جلسه با تاکید بر جایگاه حساس بخش تولید در حفظ ثبات اقتصادی دارالعباده گفت: صیانت از کارخانجات و زنجیره اشتغال پایداری که به دلیل مقتضیات اضطراری اخیر و جنگ رمضان دچار آسیب یا کندی در فعالیت شده‌اند، اولویت کلیدی استان است و نباید اجازه داد دغدغه‌های مالی مانع از پویایی این واحد‌ها شود.

در جریان این نشست، راهکار‌های عملی و فرآیند‌های قانونی برای حفظ اشتغال کارگران، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها و همچنین سازوکار‌های پیشگیرانه جهت جلوگیری از توقف فعالیت واحد‌های تولیدی و خدماتی مورد بحث و تبادل نظر کارشناسی قرار گرفت.