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رهبر شهید انقلاب اسلامی، محرم را ماه امام حسین (ع) و تجلی همه ارزشهای والایی میدانند که در وجود سیدالشهدا متبلور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حضرت آیتالله شهید امام خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه) در سخنانی محرم را ماه شهادت، جهاد، اخلاص، وفا، گذشت و ایستادگی در برابر قدرتهای معارض دین معرفی میکنند. ایشان با اشاره به اینکه قیام سیدالشهدا اسلام را حفظ کرده، بر زندهتر شدن این حادثه در طول قرنها تأکید مینمایند.
حضرت آیتالله شهید خامنهای: «محرّم ماه امام حسین است، ماه حسینی است، ماه همهی آن ارزشهایی است که در وجود سیّدالشّهدا (سلاماللهعلیه) متجلّی و متبلور است؛ ماه شهادت، ماه جهاد، ماه اخلاص، ماه وفا، ماه گذشت، ماه اهتمام به حفظ دین، دین خدا و ایستادگی در مقابل قدرتهای معارض دین. وجود مبارک سیّدالشّهدا و قضایای عاشورا و محرّم و مانند اینها، مظهر این چیزها است؛
و واقعاً این اعتقاد، درست است که اسلام را قیام سیّدالشّهدا حفظ کرده؛ همچنانکه در طول زمان، در قرنهای متوالی، این حادثه روزبهروز زندهتر شده. امروز این مراسم از صد سال پیش که تدیّن مردم بهحسبِ ظاهر، معارضینی مثل معارضین امروز هم نداشت، خیلی گرمتر، گیراتر، پُرشورتر و گستردهتر دارد انجام میگیرد؛ همهی اینها معنا دارد، همهی اینها نشاندهندهی یک حقایقی و یک جریانی است که به رهبری حسینبنعلی (سلاماللهعلیه) دارد در دنیا پیش میرود؛ و انشاءالله پیش خواهد رفت و کارگشا خواهد بود و گرههای ملّتها را باز خواهد کرد.» ۱۳۹۶/۰۶/۳۰