به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، استاندار آذربایجان‌غربی گفت: در حال حاضر روزانه حدود ۳۵۰ کانتینر کالا از مرز‌های استان به کشور عراق صادر می‌شود.

رضا رحمانی از مدیریت بازار در شرایط خاص و کنترل قیمت کالا‌های اساسی خبر داد و گفت: با استفاده از اختیارات ویژه استاندار و دستور واردات مرغ و تخم‌مرغ، قیمت این اقلام در استان مدیریت شد.

آقای رحمانی همچنین به اقدامات انجام‌شده در شرایط جنگی اشاره کرد و گفت: در آن مقطع تصمیماتی در استان اتخاذ شد که در سطح کشور به عنوان الگو مطرح شد. وی اضافه کرد: با همکاری کمیته امداد، بهزیستی و نیرو‌های مسلح، از ۸۱ خانوار آسیب‌دیده حمایت شد و با لطف الهی مایحتاج اساسی آنها تأمین شد. استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: در مرحله بعد نیز برای بازسازی منازل آسیب‌دیده برنامه‌ریزی شده و تسهیلات رهن در اختیار خانواده‌ها قرار گرفته است و تمامی واحد‌های آسیب‌دیده از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.