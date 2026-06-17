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طرح مشارکتی بیابانزدایی دشت سجزی اصفهان با هدف کاهش کانونهای تولید گرد و غبار به مساحت ۵۴۰ هکتار افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به آثار مخرب خشکسالیهای متوالی و گسترش کانونهای بحرانی فرسایش بادی در شرق استان، گفت: اجرای طرحهای بیابانزدایی و احیای اراضی تخریبشده از مهمترین اقدامات پیشگیرانه در کاهش خسارات ناشی از گرد و غبار و حفاظت از زیرساختها، اراضی کشاورزی و سکونتگاههای انسانی است.
منصور شیشه فروش افزود: مشارکت دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و جوامع محلی در اجرای طرحهای منابع طبیعی، نقش مهمی در افزایش اثربخشی برنامههای مقابله با بیابانزایی و تحقق اهداف توسعه پایدار دارد.
محمدعلی کاظمی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان نیز در این آیین با تشریح اهداف طرح، گفت: این طرح در قالب یک برنامه مشارکتی و با هدف تثبیت شنهای روان، توسعه پوشش گیاهی مقاوم به خشکی، حفاظت از خاک و بهبود شرایط اکولوژیک منطقه در وسعت ۵۴۰ هکتار اجرا شده است.
کرمانی سرپرست حفاظت محیط زیست استان اصفهان نیز اجرای چنین طرحهایی را در کاهش اثرات زیستمحیطی ناشی از بیابانزایی و بهبود کیفیت هوا مؤثر دانست و بر ضرورت تداوم همکاری بینبخشی برای حفاظت از زیستبومهای حساس استان تأکید کرد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان نیز با اشاره به مسئولیتهای اجتماعی صنایع، مشارکت بخش صنعت در اجرای طرحهای محیطزیستی و منابع طبیعی را زمینهساز توسعه متوازن و پایدار منطقه عنوان کرد.
این طرح با هدف کاهش کانونهای تولید گرد و غبار، حفاظت از منابع طبیعی و ارتقای تابآوری محیطی منطقه به بهرهبرداری رسید.