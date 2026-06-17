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تامین برق چاه‌های کشاورزی با انرژی خورشیدی

نصب پنل‌های خورشیدی در مزارع و چاه‌های کشاورزی یکی از راهکار‌های موثر برای تامین و استفاده بهینه از انرژی در استان سمنان است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۷- ۱۰:۳۵
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برچسب ها: انرژی خورشیدی ، تامین برق ، چاه های آب کشاورزی
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