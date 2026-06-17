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سرکنسول عراق در کرمانشاه گفت: به اقشار مختلف مردم عراق برای حضور در تشییع قائد امت در ایران حضور خواهند یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر سعدون الساعدی در نشست با استاندار کرمانشاه اظهار کرد: اقشار مختلف مردم عراق برای حضور در مراسم تشییع قائد امت اعلم آمادگی کردهاند و برنامهریزی برای تردد هموطنان عراقی از مرزهای استان کرمانشاه در حال انجام است.
سرکنسول عراق در کرمانشاه با اشاره به طرح اتصال ریلی ایران و عراق گفت: راهآهن کرمانشاه تا بغداد برای تسهیل سفر زائران طراحی شده است و در این زمینه با استاندار دیاله تماس گرفتم و وی نیز رغبت بسیار زیادی برای اجرای این طرح داشت، چرا که وجود خط ریلی برای استان دیاله نیز به مصلحت و سود آن استان است.
الساعدی گفت: بازسازی و توسعه راهآهن در دیاله میتواند به اتصال مسیر خسروی به منذریه، بعقوبه و بغداد کمک کند و در نهایت این مسیر به شبکه اصلی راهآهن عراق متصل خواهد شد؛ شبکهای که کربلا و نجف را نیز پوشش میدهد.
وی از پیگیری این موضوع در سطوح بالاتر خبر داد و گفت: این مسئله حتی در سطح مرجعیت دینی عراق نیز مطرح خواهد شد، زیرا توسعه این مسیر میتواند در خدمت زائران و روابط دو کشور باشد.
سرکنسول عراق در کرمانشاه با اشاره به ظرفیت شرکتهای ایرانی در این پروژه بیان کرد: شرکتهای ایرانی توانمندیهای قابل توجهی دارند و این پرسش مطرح است که تا چه میزان میتوانند در پروژههای راهآهن عراق مشارکت داشته باشند.
الساعدی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت شرکتهای دانشبنیان ایرانی اشاره کرد و گفت: بسیاری از این شرکتها بیشتر به بازار اقلیم کردستان عراق توجه دارند، در حالی که جمعیت این منطقه تنها حدود ۶ درصد جمعیت عراق را تشکیل میدهد و لازم است بازاریابی برای مناطق مرکزی و جنوبی عراق نیز تقویت شود.
وی افزود: شرکتهای ایرانی محصولات بسیار خوبی تولید میکنند، اما لازم است این محصولات به زبان عربی بهدرستی معرفی و رسانهای شوند و با بستهبندی مناسب و ارائه حرفهای به بازار عرضه شوند تا بتوانند مشتریان بیشتری جذب کنند.
به گفته وی، ایران در حوزه فناوری و تجهیزات پزشکی نیز ظرفیتهای خوبی دارد و محصولاتی مانند بیمارستانهای صحرایی، دستگاههای آندوسکوپی و سایر تجهیزات پزشکی میتواند برای عراق مفید باشد و این محصولات به وزارتخانههای مربوطه در عراق معرفی خواهد شد.
سرکنسول عراق در کرمانشاه با تأکید بر جایگاه ویژه این استان گفت: کرمانشاه منطقهای راهبردی در روابط دو کشور است و همچنین ساکنان شرق عراق و غرب ایران اشتراکات فرهنگی و اجتماعی فراوانی دارند که میتواند پایهای برای گسترش همکاریها باشد.