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مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد ترافیک وسایل نقلیه در محدوده سیاهبیشه در مسیر جنوب به شمال محور چالوس، محدوده سهراهی چلاو در مسیر جنوب به شمال محور هراز و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و محدوده وردآورد در آزادراه قزوین - کرج - تهران سنگین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بنابر اطلاعیه مرکز مدیریت راههای کشور، ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل مهرشهر تا پل حصارک در آزادراه تهران - کرج - قزوین، محدوده دهشاد تا احمدآباد مستوفی در آزادراه ساوه - تهران و محدوده شهرک صنعتی خاوران در بزرگراه پاکدشت - تهران سنگین است.
گفتنی است، با فعالیت کارگاه جادهای در حدفاصل کرج تا شهرستانک در مسیرهای رفت و برگشت محور قدیم کرج - چالوس، این محور طی روزهای یکشنبه تا چهارشنبه (۲۴ تا ۲۷ خردادماه) همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۴ مسدود بوده و تردد از محور جایگزین آزادراه تهران - شمال انجام میشود.
بر پایه این گزارش، تردد در مسیرهای رفت و برگشت محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراههای تهران - پردیس، تهران - شمال و قزوین - رشت و همچنین مسیر شمال به جنوب محورهای چالوس و هراز روان بوده و محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.