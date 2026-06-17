در نشست تخصصی آسیب‌شناسی برنامه‌های فرهنگی مرتبط با فرزندآوری در همدان، چالش‌ها و راهکار‌های جوانی جمعیت از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مسئول امور بانوان و خانواده استانداری همدان در این نشست با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بر ضرورت حمایت بیشتر از مادران و خانواده‌ها تأکید کرد.

معصومه باقری با اشاره به اجرای طرح «کارت امید مادران» گفت: از ابتدای امسال برای مادران دارای شرایط، کمک‌هزینه ماهانه در نظر گرفته شده و حمایت از مادران، تقویت جایگاه مادری و ایجاد انگیزه برای فرزندآوری از مهم‌ترین رویکرد‌های این طرح است.

او همچنین بر اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حمایت از مادران شاغل، توسعه مهد‌های کودک، مرخصی‌ها و تسهیلات پیش‌بینی‌شده در قانون جوانی جمعیت تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های مردمی در حوزه فرهنگ‌سازی شد.

در ادامه این نشست، جمشید قاسمی، جمعیت‌شناس، با هشدار نسبت به روند کاهش نرخ باروری در کشور، برخی آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر کاهش جمعیت را تشریح کرد.

او با اشاره به افزایش سن ازدواج، تأخیر در فرزندآوری، تک‌فرزندی و سقط جنین، این عوامل را از مهم‌ترین چالش‌های جمعیتی کشور دانست و بر لزوم اصلاح نگرش‌های فرهنگی و حمایت مؤثر از خانواده‌ها تأکید کرد.

شرکت‌کنندگان در این نشست نیز بر ضرورت تدوین برنامه‌های فرهنگی اثرگذار، تقویت جایگاه خانواده و بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های مردمی برای ترویج فرزندآوری و جوانی جمعیت تأکید کردند.