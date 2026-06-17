به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی طغیانی با اشاره به اینکه تقویت پول ملی، توسعه اقتصادی را به دنبال دارد گفت: تقویت پول ملی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های دستیابی به ثبات اقتصادی و کنترل تورم در هر کشوری محسوب می‌شود؛ چرا که ارزش و اعتبار پول ملی ارتباط مستقیمی با شاخص‌های کلان اقتصادی، قدرت خرید مردم، وضعیت سرمایه‌گذاری و میزان اعتماد فعالان اقتصادی به آینده اقتصاد دارد.

وی افزود: تقویت پول ملی می‌تواند بستر مناسبی برای مهار تورم، کاهش نوسانات اقتصادی و افزایش ثبات در بازار‌های مختلف فراهم کند، بی شک هرچه ارزش پول ملی از پشتوانه قوی‌تری برخوردار باشد، امکان مدیریت بهتر متغیر‌های اقتصادی و کنترل شوک‌های ناشی از نوسانات بازار نیز افزایش خواهد یافت.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: یکی از چالش‌های موجود، کاهش قدرت پول ملی در مقایسه با ارز‌های معتبر بین‌المللی است؛ موضوعی که می‌تواند بر قدرت خرید خانوارها، هزینه‌های تولید و فعالیت‌های تجاری اثرگذار باشد. از این رو، اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای تقویت پول ملی به عنوان یکی از مطالبات مهم در حوزه اقتصاد مطرح می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور، نقش مهمی در مدیریت ارزش پول ملی و ایجاد ثبات در بازار‌های مالی دارد؛ بنابراین کنترل رشد نقدینگی، مدیریت بازار ارز، افزایش شفافیت در نظام پولی، تقویت ذخایر ارزی و حمایت از تولید و صادرات از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تقویت جایگاه پول ملی کمک کند.

طغیانی عنوان کرد: تقویت پول ملی صرفاً با اقدامات کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و نیازمند اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری و سیاست‌های پایدار اقتصادی است.