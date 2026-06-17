تیم فوتبال شناور سازی قشم دیروز در هفته ۲۹ لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور تیم انتهای جدولی داماش گیلان را شکست داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ شاگردان فرشاد پیوس بایک گل حریف گیلانی خود را بردند و با کسب ۲۷ امتیاز در جایگاه ۱۴ جدول رده بندی باقی ماندند.

اما دیگر نماینده هرمزگان تیم پالایش نفت بندرعباس با یک گل مغلوب تیم آریو اسلام شهر شد.

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تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس با ۳۶ امتیاز در جایگاه هشتم جدول لیگ آزادگان قرار دارد.