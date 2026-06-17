کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز بعدازظهر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق در مناطق شمالی هرمزگان، ۲۷ خرداد

رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق در مناطق شمالی هرمزگان، ۲۷ خرداد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور افزود: آسمان استان صاف گاه کمی ابری همراه با وزش باد و غبار محلی برروی سواحل و جزایر و بعدازظهر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

او افزود: آب‌های دریای عمان، خلیج فارس و محدوده جزایر کیش و لاوان متلاطم و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر غربی استان انجام شود و شناور‌های سبک و صیادی از تردد در این مناطق دریایی خودداری کنند.

سی سی پور گفت: فردا شرایط دریا برای تردد‌های دریایی مساعد خواهد بود و بعدازظهر جمعه و شنبه در تنگه هرمز افزایش باد‌های جنوب غربی مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی تا پایان هفته افزایش نسبی دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.