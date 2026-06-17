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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز بعدازظهر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور افزود: آسمان استان صاف گاه کمی ابری همراه با وزش باد و غبار محلی برروی سواحل و جزایر و بعدازظهر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی میشود.
او افزود: آبهای دریای عمان، خلیج فارس و محدوده جزایر کیش و لاوان متلاطم و توصیه میشود تمهیدات لازم در بنادر غربی استان انجام شود و شناورهای سبک و صیادی از تردد در این مناطق دریایی خودداری کنند.
سی سی پور گفت: فردا شرایط دریا برای ترددهای دریایی مساعد خواهد بود و بعدازظهر جمعه و شنبه در تنگه هرمز افزایش بادهای جنوب غربی مورد انتظار است.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی تا پایان هفته افزایش نسبی دمای بیشینه در استان پیش بینی میشود.