عباس مهدی‌زاده در همایش قطب ۳ آمایشی در سنندج با اشاره به چالش‌های خاص استان‌های مرزی، بر لزوم تخصیص بودجه هدفمند و ایجاد زیرساخت‌های آزمایشگاهی سریع برای مقابله با ورود فرآورده‌های غیرمجاز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس مهدی‌زاده مدیر پایش راهبری و امور استان‌های سازمان غذا و دارو در این همایش گفت: تمرکز بودجه‌ریزی در سال جاری بر اساس شاخص‌های ریسک‌محور انجام شده است تا منابع مالی دقیقاً در نقاطی هزینه شود که بیشترین احتمال ورود کالای غیراستاندارد وجود دارد.

وی افزود: استان‌های غربی به دلیل داشتن مرز‌های مشترک طولانی با عراق و اقلیم کردستان، همواره در معرض ورود حجم بالایی از فرآورده‌های سلامت هستند. تخصیص تجهیزات آزمایشگاهی سریع و نیروی انسانی آموزش‌دیده برای این مناطق در اولویت برنامه‌های سازمان قرار دارد.

مدیر پایش راهبری و امور استان‌های سازمان غذا و دارو به معضل فرآورده‌های کولبری و پیله‌وری اشاره کرد و اظهار داشت: ورود دسته‌جمعی محصولات آرایشی، بهداشتی و مکمل‌های غذایی بدون مجوز از طریق چمدانی یا کارگو‌های کوچک، یکی از چالش‌های اصلی نظارتی در این منطقه است. برای مقابله با این پدیده، طرح ایجاد انبار‌های قرنطینه موقت در نزدیکی گمرکات مرزی و تجهیز آزمایشگاه‌های مرجع استانی برای شناسایی سریع ترکیبات شیمیایی خطرناک در دستور کار قرار گرفته است.

وی پیشنهاد داد: تشکیل کمیته‌های مشترک پایش بین‌استانی شامل نمایندگان دانشگاه‌های علوم پزشکی، تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های امنیتی می‌تواند به هماهنگی بیشتر در بازرسی‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری منجر شود. همچنین اشتراک‌گذاری داده‌های تخلفات شناسایی‌شده در یک سامانه متمرکز منطقه‌ای، الگوی تکرارشونده قاچاق سازمان‌یافته را آشکار خواهد ساخت.

مهدی‌زاده با تأکید بر اهمیت ایام اربعین و حجم بالای تردد زائرین در مسیر‌های منتهی به کربلا و نجف، خاطرنشان کرد: در این ایام ضرورت استقرار تیم‌های پایش سیار و ثابت در نقاط مرزی و پایانه‌های مسافربری دوچندان می‌شود. آموزش زائرین و تجار خرد درباره خطرات استفاده از فرآورده‌های فاقد نشان اصالت و توزیع بروشور‌های اطلاع‌رسانی به زبان‌های فارسی و عربی در پایانه‌های مرزی، از جمله اقدامات کم‌هزینه، اما مؤثر در کاهش تقاضا برای کالا‌های تقلبی است.

وی یادآور شد: سازمان غذا و دارو آمادگی دارد تا با تخصیص سهمیه ویژه آموزشی، دوره‌های تخصصی پایش میدانی را برای کارشناسان استان‌های غربی برگزار کند تا توانایی تشخیص موارد مشکوک در لحظه افزایش یابد. این رویکرد پیشگیرانه، بار مراجعات پس از وقوع آسیب را بر سیستم درمانی منطقه کاهش خواهد داد.