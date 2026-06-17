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رییس سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری کرمانشاه گفت: ناوگان حملونقل عمومی این شهر برای تسهیل در تردد شهروندان و سوگواران حسینی در ایام ماه محرم آمادگی کامل دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،غلامرضا شهبازی با تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) افزود: ماه محرم تجلی بلندترین مفاهیم انسانی، ایثار و آزادگی است و فرهنگ عاشورا به عنوان سرمایهای گرانبها، راهنمای مسیر حقطلبی و مسئولیتپذیری اجتماعی محسوب میشود.
وی با اشاره به جایگاه ویژه کرمانشاه به عنوان دروازه عتبات عالیات، بر نقش برجسته مردم این دیار در پاسداشت شعارهای دینی تاکید کرد و گفت: مجموعه سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری کرمانشاه تمام ظرفیت خود را برای خدمترسانی شایسته به عزاداران در این ایام به کار گرفته است.
رییس سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه با برنامهریزیهای انجام شده، ناوگان حملونقل عمومی بهویژه بخش تاکسیرانی در شبهای عزاداری و زمان برگزاری مراسمهای مذهبی، با هدف تسهیل در تردد سوگواران حسینی در آمادهباش کامل است، ادامه داد: تلاش میکنیم با بهرهگیری از تمامی امکانات موجود، زمینه رفاه و آرامش شهروندان را در ایام پیشرو فراهم سازیم.
شهبازی افزود: امید است با تاسی به آموزههای مکتب عاشورا و سیره حضرت سیدالشهدا (ع)، بیش از پیش در مسیر خدمت به مردم و تقویت همدلی در جامعه گام برداریم.