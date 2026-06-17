همزمان با آغاز هفته صرفه‌جویی در مصرف آب، روستای رامین از توابع بخش جوقین شهرستان شهریار، به عنوان نخستین روستای کشور در اجرای طرح نصب ادوات کاهنده مصرف آب بر روی شیرآلات مشترکان معرفی شد.

روستای رامین شهریار، نخستین روستای مجهز به ادوات کاهنده مصرف آب در کشور

روستای رامین شهریار، نخستین روستای مجهز به ادوات کاهنده مصرف آب در کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این طرح با هدف کاهش مصرف آب شرب، توسط شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران با دهیاری و شورای اسلامی روستای رامین اجرا شد.

سخنگوی آبفای استان تهران گفت: در این طرح، ادوات کاهنده مصرف آب، با تنظیم و کنترل جریان خروجی آب، بدون ایجاد اختلال در استفاده روزمره، می‌توانند تا حدود ۳۰ درصد در کاهش مصرف آب و هزینه قبوض مشترکان نقش داشته باشند.

بهنام بخشی افزود: این طرح سال گذشته نیز برای ۲۰۰ هزار مشترک تهران نیز اجرا شد که کاهش ۲۵ لیتری سرانه مصرف را در پی داشت.

مدیر عامل آبفای غرب استان تهران هم در حاشیه آیین آغاز این طرح گفت: تا پایان سال، ۲۰ درصد مشترکان شهرستان‌های غرب استان تهران به این ادوات مجهز می‌شوند.

نوری افزود: متقاضیان با شماره گیری ۱۲۲ میتوانند این طرح را برای خود درخواست کنند.