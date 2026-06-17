به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «اسرار الهی» عنوان یکی از آثار تازه منتشر شده در فرآیند تهیه و تولید آثار موسیقایی است که طی روز‌های گذشته به آهنگسازی تعدادی از هنرمندان پیشگام موسیقی کلاسیک ایرانی و خوانندگی علی رستمیان در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

«صنم» با شعر و آهنگ عارف قزوینی و تنظیم پرویز مشکاتیان، «فغان که شب ها» به آهنگسازی حبیب الله بدیعی و تنظیم حسن تفضلی، «آواز اسرار الهی» با غزل حافظ و نوازندگی سه تار احسان مسعودیان پور، «درد عشق» به آهنگسازی همایون خرم و تنظیم محمدرضا رستمیان، «بشین کنارم» براساس موسیقی و شعر منطقه خراسان با تنظیم مهرداد دلنوازی، «توشه عمر» با شعر معینی کرمانشاهی و آهنگسازی مهدی مفتاح قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده‌اند.

علی رستمیان از جمله هنرمندان پیشکسوت موسیقی ایرانی است که در سال ۱۳۲۸ خورشیدی در شهر اصفهان به دنیا آمد. او آموزش آواز را نزد جلال‌الدین تاج اصفهانی آغاز کرد. این هنرمند ردیف‌های موسیقی ایرانی را نزد محمود کریمی آموخت و از آموزش‌های محمدرضا شجریان، حسن کسائی، حسین علیزاده و هوشنگ ابتهاج نیز استفاده کرد. پس از آشنایی فرامرز پایور با علی رستمیان در سال ۱۳۶۳، همکاری علی رستمیان با گروه اساتید آغاز شد که حاصل این همکاری، آلبوم‌های «چهار باغ»، «مویه»، «حکایت دل» و «ارغوان» بود.