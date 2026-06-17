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مدیرعامل شرکت آب منطقهای سیستان و بلوچستان از آغاز عملیات تعمیر و بازگشایی دریچههای سد بمپور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمدامین بارانی گفت: با اجرای این طرح، شبکه آبیاری این سد پس از سالها رسوبگذاری ناشی از سیلابهای فصلی، دوباره احیا و زمینه رونق کشاورزی برای ساکنان ۲۴ آبادی شهرستان ایرانهشر فراهم خواهد شد.
محمدامین بارانی افزود: بند انحرافی بمپور که از سال ۱۳۵۴ به بهرهبرداری رسیده، در سالهای اخیر به دلیل وقوع سیلابهای مخرب و انباشت گسترده رسوبات، از مدار بهرهبرداری خارج شده بود که با اولویتبندی صورت گرفته، عملیات بازسازی آن در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه این طرح یک عملیات مهندسی چندمنظوره است، ادامه داد: برای احیای کامل این زیرساخت حیاتی، مرمت اساسی دریچههای قطاعی و کشویی، خاکبرداری بدنه و کف کانالها جهت پاکسازی رسوبات، تعمیر و بازسازی جادههای دسترسی و همچنین بهینهسازی و تجهیز تأسیسات الکتریکال پیشبینی شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای سیستان و بلوچستان با اشاره به ابعاد این شبکه آبیاری و زهکشی که در پنج کیلومتری مسیر ایرانشهر به بمپور واقع شده، بیان کرد: این شبکه دارای ۲۲ کیلومتر کانال اصلی و ۵۲ کیلومتر کانال فرعی است که نقش کلیدی در تأمین آب اراضی کشاورزی منطقه ایفا میکند و بهرهمندی مستقیم ۲۴ آبادی از آب این شبکه، اهمیت استراتژیک آن را در تأمین امنیت غذایی و معیشت پایدار روستاییان دوچندان کرده است.
وی تأکید کرد: احیای این سد تنها به معنای بازگشایی دریچهها نیست، بلکه به معنای بازگشت جریان حیات به زمینهای کشاورزی است که در سالهای اخیر به دلیل کاهش منابع آبی و انسداد کانالها با محدودیت کشت مواجه بودند. با جاری شدن آب مطمئن در این شبکه، انتظار میرود علاوهبر افزایش سطح زیرکشت محصولات زراعی و باغی، شاهد تثبیت اشتغال در جوامع محلی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها باشیم.
منطقه بمپور به دلیل داشتن خاک حاصلخیز و اقلیم مناسب، یکی از قطبهای مهم کشاورزی در جنوب سیستان و بلوچستان محسوب میشود که احیای زیرساختهای آبی آن میتواند نقش بسزایی در ارتقای شاخصهای اقتصادی این منطقه محروم ایفا کند.