به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ، رئیس دادگستری شهرستان زرند از رفع موانع اداری و مالی کمپ ماده ۱۶ این شهرستان خبر داد و گفت: با تصمیمات اتخاذ شده در نشست مشترک با مسئولان استانی و شهرستانی، این مرکز که به دلیل بروکراسی و بدهی‌های معوق دچار وقفه شده بود، به‌زودی افتتاح می‌شود.

محمدرضا صفاری، رئیس دادگستری شهرستان زرند در تشریح جزئیات آخرین نشست بررسی وضعیت کمپ ماده ۱۶ این شهرستان که با حضور فرماندار، فرمانده انتظامی شهرستان و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه تصمیمات نهایی برای تکمیل روند آماده‌سازی مرکز اتخاذ و دستگاه‌های مسئول مکلف شدند اقدامات باقی‌مانده را در کوتاه‌ترین زمان به سرانجام برسانند.

وی با اشاره به علل تأخیر در افتتاح این مرکز تصریح کرد: علی‌رغم آماده بودن بخشی از زیرساخت‌ها و ساختمان، مسائلی همچون نبود برنامه‌ریزی دقیق در اخذ مجوزها، انباشت بدهی‌های معوق و کمبود برخی تجهیزات، فرآیند بهره‌برداری را با وقفه مواجه کرده بود.

صفاری افزود: با ورود دستگاه قضایی و برگزاری نشست‌های تخصصی در سطوح شهرستان و استان، روند رفع این موانع شتاب گرفت و اکنون مقدمات لازم برای آغاز فعالیت رسمی کمپ فراهم شده است.

رئیس دادگستری زرند با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی مراکز ماده ۱۶ در ساماندهی معتادان متجاهر و ارتقای امنیت عمومی، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی اصولی این مراکز، نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرائم مرتبط با مواد مخدر ایفا می‌کند و می‌تواند گام مهمی در جهت بهبود شاخص‌های اجتماعی شهرستان باشد.

این مقام قضایی ضمن تأکید بر رعایت الزامات قانونی و استاندارد‌های تخصصی در فرآیند تجهیز و بهره‌برداری از این مرکز گفت: انتظار می‌رود با دقت‌نظر در اجرای ضوابط، این کمپ به الگویی موفق در سطح استان تبدیل شود.

صفاری در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی تنها به افتتاح این مرکز بسنده نخواهد کرد، بلکه نظارت مستمر بر عملکرد آن به‌منظور تحقق دقیق اهداف درمانی، بازتوانی و بازاجتماعی‌سازی افراد تحت پوشش، در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.