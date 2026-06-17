استاندار تهران درادامه گفت: مزایا، معافیت‌ها و ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد در محدوده ۱۵۰۰ هکتاری منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی برقرار

است. این مجموعه علاوه بر نقش حمل‌ونقلی و ترانزیتی، با هدف توسعه تجارت، تقویت تولید ملی و جذب شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت می‌کند.





وی افزود: توجه به محدودیت‌های آمایشی استان تهران، رویکرد ما جلوگیری از بارگذاری‌های جدید جمعیتی و اقتصادی و هدایت توسعه به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان،