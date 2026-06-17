پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاهی فقط برای ناوگان عمومی صادر میشود
استاندار تهران گفت: مجوز شورای تأمین استان به اتوبوس، ون، تاکسی و دیگر وسایل حملونقل عمومی اختصاص دارد و شامل خودروهای شخصی نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، استاندار تهران در برنامه گفتگوی تهران ۲۰ افزود:تأمین خودروهای کممصرف و کمآلاینده از این مسیر، علاوه بر نوسازی ناوگان و کاهش ترافیک، به مدیریت مصرف سوخت کمک میکند.
وی گفت: برای ورود این خودروها از ارز دولتی یا منابع بازار داخلی استفاده نخواهد شد و تأمین ار از محل سرمایهگذاری خارجی با منشأ قابل راستیآزمایی انجام میشود.
استاندار تهران درادامه گفت: مزایا، معافیتها و ظرفیتهای قانونی مناطق آزاد در محدوده ۱۵۰۰ هکتاری منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی برقرار
است. این مجموعه علاوه بر نقش حملونقلی و ترانزیتی، با هدف توسعه تجارت، تقویت تولید ملی و جذب شرکتهای دانشبنیان فعالیت میکند.
وی افزود: توجه به محدودیتهای آمایشی استان تهران، رویکرد ما جلوگیری از بارگذاریهای جدید جمعیتی و اقتصادی و هدایت توسعه به سمت شرکتهای دانشبنیان،
برج فناوری و تولید محصولات صادراتمحور است؛ محصولاتی که بتوانند برای کشور ارزآوری داشته باشند.