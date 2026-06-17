مدیرکل امور عشایر استان اردبیل از تجهیز ۱۶ مدرسه شبانه‌روزی در مناطق عشایری این استان به اینترنت پرسرعت و نمایشگرهای هوشمند آموزشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی پیرجاهد در نشست مشترک با مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت استان اردبیل اظهار کرد: در راستای تحقق عدالت آموزشی و بهره‌مندی دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار از ابزار‌های نوین، ۱۶ مدرسه شبانه‌روزی در ۹ حوزه عشایری استان به امکانات هوشمند مجهز می‌شوند.

وی با اشاره به جزئیات این توافق بیان کرد: با همکاری اپراتور‌های همراه اول و ایرانسل، این مدارس به مودم‌های سیار تجهیز شده و تلویزیون‌های هوشمند ۶۵ اینچی اهدایی شرکت زیرساخت نیز در اختیار این مراکز آموزشی قرار می‌گیرد.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، اتصال دانش‌آموزان عشایر به شبکه ملی اطلاعات و تسهیل فرآیند آموزش در مناطق دورافتاده است تا شکاف دیجیتالی در این مناطق به حداقل برسد.

پیرجاهد در خصوص پراکندگی جغرافیایی این تجهیزات گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، دو مدرسه در بیله‌سوار، یک مدرسه در اصلاندوز، چهار مدرسه در زیوه و دو مدرسه در منطقه آقامحمدبیگلو (انگوت) از این امکانات بهره‌مند خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین هفت مدرسه در منطقه جعفرآباد مغان شامل روستا‌های شورگول (دو مدرسه)، روح‌کندی (دو مدرسه)، چالماکندی (یک مدرسه) و خود شهر جعفرآباد (دو مدرسه) در لیست تجهیز به سیستم‌های نوین آموزشی قرار دارند.

در این نشست، شهریار سرداری مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت استان اردبیل نیز بر تداوم حمایت‌ها برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق عشایری تأکید کرد.