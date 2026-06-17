به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پس از جلسه دو هفته پیش وزرای اقتصادی دولت با نماینده ویژه کشورمان در امور چین، نشست امروز دومین دیدار محمدباقر قالیباف در حوزه مسائل مرتبط با ارتقای روابط تهران و پکن است.

در این نشست که جمع زیادی از فعالان اقتصادی کشورمان حضور داشتند و به بیان دیدگاه‌ها، مطالبات، انتقادات و پیشنهادات خود درباره فرایند اجرایی روابط ایران و چین پرداختند، راهکار‌های ایجاد و ارتقای همکاری‌های پایدار اقتصادی، دستیابی به نتایج ملموس و عینی در روابط دو کشور، نقش آفرینی ایران در ابتکار «کمربند-جاده» و مسائل مرتبط مورد بحث قرار گرفت.

مشروح خبر این جلسه به زودی منتشر می‌شود.