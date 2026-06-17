

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ بیرانوند در تشریح جزئیات این پرونده گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت به‌عنف از یک خانم روی پل عابر پیاده یکی از بزرگراه‌های تهران، پرونده برای رسیدگی تخصصی از کلانتری ۱۴۷ گلبرگ به پایگاه چهارم پلیس آگاهی ارجاع شد.

وی ادامه داد : کارآگاهان تیم مبارزه با سرقت به‌عنف پس از انجام تحقیقات و اخذ اظهارات شاکی دریافتند متهم با حمله به این شهروند و وارد کردن ضرب و جرح، با استفاده از سیم‌چین یک رشته دستبند طلا به ارزش تقریبی یک میلیارد تومان را سرقت کرده و از محل متواری شده است.

سرهنگ بیرانوند افزود : بررسی‌های تخصصی نشان داد سارق پس از ارتکاب جرم با یک دستگاه موتورسیکلت باکس‌دار از محل گریخته است. در ادامه تحقیقات پلیسی، کارآگاهان با انجام اقدامات خود موفق شدند مالکیت موتورسیکلت را شناسایی کنند که متعلق به یکی از شرکت‌های خدمات ارسال مرسولات اینترنتی بود.

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی خاطر نشان کرد : در ادامه تحقیقات و با انجام اقدامات پیچیده پلیسی، هویت راکب موتورسیکلت که مردی ۳۲ ساله و دارای سوابق کیفری بود، شناسایی شد. مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی گفت: در بازرسی از محل اختفای متهم، اموال مسروقه متعلق به شاکی کشف و ضبط شد.

سرهنگ بیرانوند خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات انجام‌شده تاکنون به سه فقره سرقت به‌عنف از بانوان با این شیوه اعتراف کرده است. بررسی‌ها برای شناسایی سایر مالباختگان احتمالی و تکمیل ابعاد پرونده همچنان ادامه دارد.