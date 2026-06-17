مراسم آیینی علم بندی مراسم آیینی علم بندی مراسم آیینی علم بندی مراسم آیینی علم بندی مراسم آیینی علم بندی مراسم آیینی علم بندی مراسم آیینی علم بندی مراسم آیینی علم بندی مراسم آیینی علم بندی مراسم آیینی علم بندی مراسم آیینی علم بندی مراسم آیینی علم بندی مراسم آیینی علم بندی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مراسم آیینی علم بندی در روستای تمیجان بخش مرکزی رودسر، آیینی با قدمتی دیرینه، هر ساله با آغاز محرم با شور و حرارت خاصی در این روستا انجام می‌شود.

راه اندازی هیات عزاداری به سمت امامزادگان روستا، عزاداری در جوار امامزادگان و مسیر روستا، بازگشت هیات عزاداری به مسجد و آغاز عزاداری محرم در این مکان، پخت و توزیع غذای نذری و اطعام بین عزاداران از آیین‌هایی است که در نخستین روز از محرم در قالب مراسم علم بندی در این روستا انجام می‌شود.