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مراسم آیینی علم بندی در روستای تمیجان بخش مرکزی رودسر، آیینی با قدمتی دیرینه، هر ساله با آغاز محرم با شور و حرارت خاصی در این روستا انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مراسم آیینی علم بندی در روستای تمیجان بخش مرکزی رودسر، آیینی با قدمتی دیرینه، هر ساله با آغاز محرم با شور و حرارت خاصی در این روستا انجام میشود.
راه اندازی هیات عزاداری به سمت امامزادگان روستا، عزاداری در جوار امامزادگان و مسیر روستا، بازگشت هیات عزاداری به مسجد و آغاز عزاداری محرم در این مکان، پخت و توزیع غذای نذری و اطعام بین عزاداران از آیینهایی است که در نخستین روز از محرم در قالب مراسم علم بندی در این روستا انجام میشود.