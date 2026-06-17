مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری البرز از تحویل ۱۴ دستگاه خودروی خدماتی به دهیاری‌های استان خبر داد و گفت: ارزش ریالی این مرحله از واگذاری خودرو‌ها ۳۰ میلیارد تومان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، فرزانه معدن‌کن در حاشیه آیین تحویل خودرو‌های خدماتی به دهیاری‌های استان البرز اظهار کرد: برنامه تجهیز و تقویت ناوگان حمل‌ونقل و ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی دهیاری‌های استان با جدیت در حال اجراست. در مرحله دوم واگذاری خودرو‌های مورد نیاز دهیاری‌ها، تعداد ۱۴ دستگاه خودروی نیسان به دهیاری‌های استان تحویل شد که از این تعداد، ۱۳ دستگاه به صورت رایگان و یک دستگاه از طریق تسهیلات تأمین شده است. ارزش ریالی این خودرو‌ها بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری البرز با اشاره به تداوم این روند بیان کرد: برای مرحله بعد نیز تأمین و تحویل تعدادی دیگر از ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی به ارزش ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قطعی شده و در آینده نزدیک در اختیار دهیاری‌ها قرار خواهد گرفت.

معدن‌کن خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون در مجموع ۴۲ دستگاه انواع ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی به دهیاری‌های استان تحویل شده است که ۲۷ دستگاه به صورت رایگان و ۱۵ دستگاه از طریق تسهیلات در اختیار دهیاری‌ها قرار گرفته‌اند.

وی ارزش مجموع ماشین‌آلات واگذار شده از ابتدای سال جاری را ۹۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این تجهیزات عمدتاً برای ارائه خدمات عمومی، ارتقای سطح خدمات‌رسانی به روستاییان، اجرای پروژه‌های عمرانی و انجام مأموریت‌های تخصصی دهیاری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری البرز با تأکید بر اهمیت آمادگی روستا‌ها در شرایط عادی و بحرانی تصریح کرد: هدف ما تقویت ناوگان ماشین‌آلات مورد نیاز در سطح دهیاری‌ها، بخش‌ها و شهرستان‌های استان است تا ضمن پاسخگویی به نیاز‌های روزمره، در مواقع بحران نیز امکان ارائه خدمات سریع و مؤثر با اتکا به ظرفیت‌های موجود در همان مناطق فراهم باشد.

معدن‌کن همچنین از تدوین بانک اطلاعات جامع دهیاری‌های استان خبر داد و افزود: طی ماه‌های گذشته فرآیند تهیه و تکمیل بانک اطلاعاتی دهیاری‌ها در دستور کار قرار داشته که اکنون در مراحل پایانی قرار دارد. این بانک اطلاعاتی شامل مشخصات جغرافیایی روستاها، اطلاعات اداری دهیاری‌ها، تجهیزات، ماشین‌آلات و امکانات موجود در هر دهیاری است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط و تأمین اعتبارات مورد نیاز، روند تجهیز دهیاری‌های استان با سرعت بیشتری ادامه یابد تا تمامی روستا‌های البرز از امکانات و ماشین‌آلات مورد نیاز برای ارائه خدمات مطلوب برخوردار شوند.