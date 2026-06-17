افغانستان، بالاترین نرخ و مرگ و میر مادران در منطقه

افغانستان، بالاترین نرخ و مرگ و میر مادران در منطقه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سازمان بهداشت جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران را در منطقه دارد که نشان دهنده چالش‌های دیرینه در دسترسی به قابله‌های ماهر، مراقبت‌های اورژانسی زنان و زایمان است.

دراین گزارش آمده است: در حالی که مرگ و میر کودکان از ۱۲۹ مورد در هر هزار تولد زنده در سال ۲۰۰۰ میلادی به ۵۶ مورد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است، میزان مرگ و میر مادران با ۵۲۱ مورد در هر صد هزار تولد زنده همچنان بالا است. زنان در مناطق روستایی و صعب‌العبور، که اغلب بدون حضور قابله‌ها در خانه زایمان می‌کنند، در معرض خطر قرار دارند. دوری زنان روستانشین افغانستان به مراکز درمانی به عنوان مهمترین چالش در برابر زندگی آنهاست.