به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حمه حسنی گفت: علی رغم شرایط ناترازی انرژی و محدودیت‌های تامین گاز طبیعی جهت تامین سوخت نیروگاه با برنامه ریزی، مدیریت شرایط و همکاری با نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج تامین سوخت مایع این نیروگاه به عنوان تامین کننده برق استان به خوبی انجام شد.

وی با اشاره به افزایش ۵۰ مگاوات ظرفیت تولید برق در نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج در سال گذشته اظهار داشت: با توجه به شرایط زمستان سال گذشته مخصوصا با کاهش دما و اولویت تامین گازطبیعی بخش خانگی، برنامه ریزی شرکت بر تامین و ذخیره سازی مطلوب و به موقع سوخت مورد نیاز نیروگاه متمرکزشد و خوشبختانه باتوجه به روند افزایشی مصرف سوخت مایع نیروگاه با تلاش همکاران شرکت این مهم به نحو احسن انجام پذیرفت.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به شرایط حادث شده در بخش انرژی کشور و شرایط ناترازی در این بخش خواستار صرفه جویی و مدیریت مصرف توسط مردم و واحد‌های تولیدی در همه بخش‌های مصرفی حامل‌های انرژی شد.