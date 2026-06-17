به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «نیاز»، به کارگردانی عایرضا داود نژاد، ساعت ۲۱، از شبکه نمایش پخش می شود.

داستان فیلم در مورد نوجوانی به نام علی است که پس از مرگ پدرش، تصمیم می‌گیرد نان‌آور خانه شود. علی پس از چند روز در چاپخانه‌ای مشغول به کار می‌شود. همزمان نوجوان دیگری به نام رضا نیز برای همان کار وارد چاپخانه می‌شود. با وجود درگیری‌های اولیه بین آن دو، به تدریج بین آنها پیوند عاطفی برقرار می‌شود.

محمدرضا داوودنژاد، مازیار لرستانی، داوود چناری، حسین میرآقایی و محمد یوسفی، از بازیگران این فیلم هستند.

فیلم تلویزیونی «سلیم»، به کارگردانی وحید پاکزاد، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه امید پخش می شود.

این فیلم داستان سلیم، پسر نوجوانی را روایت می‌کند که پس از فوت پدرش، همراه مادر و مادربزرگ خود زندگی می‌کند. روستای محل زندگی سلیم، سال‌ها با کشاورزی و رونق زمین‌های زراعی شناخته می‌شد، اما با تشدید بحران بی‌آبی، زمین‌ها به تدریج از چرخه استفاده خارج شده و بسیاری از کشاورزان ناچار به تغییر شغل شده‌اند.

در این میان، هاشم، پدر سلیم نیز پس از خشک شدن زمین‌هایش برای تأمین معیشت خانواده راهی شهر و به عنوان کارگر ساختمانی مشغول به کار می‌شود، اما در جریان حادثه‌ای حین کار جان خود را از دست می‌دهد. سلیم که شاهد مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم روستاست، از مادربزرگش می‌شنود که در گذشته، مردم برای رفع بی‌آبی نماز باران برگزار می‌کردند. او نیز به همراه مادربزرگ و دوستانش، برای ترغیب روحانی روستا و بزرگان محل به برگزاری نماز باران تلاش می‌کند.

در این فیلم تلویزیونی، علیرضا هوشیار، امین مهری بابادی، فرهان منصوری و ابوالفضل صابری به ایفای نقش پرداخته‌اند.