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مردم ولایتمدار شهرستان بهمئی در صد و هشتمین اجتماع شبانه بیعت و اقتدار بر پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت فقیه تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، قشرها و گروههای سنی مختلف دوشادوش هم در این تجمعات، جلوههای نابی از هوشیاری، انسجام و وحدت در دفاع از منافع ملی و ارزشهای انقلاب اسلامی رابه نمایش گذاشتند.
مردم غیور و انقلابی شرکتکننده در این تجمعات با تأکید بر همبستگی، وحدت و دشمنستیزی، با استمرار حضور خود پایبندیشان به آرمانهای انقلاب و نظام و حمایت از امنیت و اقتدار کشور را اعلام کردند.
شرکتکنندگان در این آیین با سر دادن شعارهای حماسی و انقلابی، حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام و جنایتهای رژیم صهیونیستی و حامیان آن را محکوم کردند.